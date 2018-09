Nieuwe initiatieven helpen psychisch kwetsbare Zeeuwen aan het werk

Stations­brug Middelburg tot volgend jaar zomer weg

16:16 MIDDELBURG - De opknapbeurt van de Stationsbrug in Middelburg, waarin de gevaarlijke stof chroom-6 is gevonden, gaat zeker vijf maanden langer duren. Dat betekent dat de brug vanaf 24 september tot zeker halverwege de zomer van 2019 weg is en de kosten oplopen.