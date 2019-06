Nieuwe HZ-gebouw gekozen tot mooiste van Zeeland

Mooiste gebouw 2019MIDDELBURG - Het nieuwe gebouw van HZ University of Applied Sciences aan Het Groene Woud in Middelburg is de winnaar in de strijd om de titel ‘het mooiste gebouw van Zeeland’. Toen donderdag de stembus op de website van de PZC sloot, waren er 408 stemmen op het HZ-gebouw uitgebracht. De tweede plaats was met 359 stemmen voor het vakantiepark Largo Resort in Vlissingen. In totaal werd er 1069 keer gestemd.