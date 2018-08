Nieuwe hightech fabriek MSP Onions in Nieuwdorp: Dit wordt de Tesla van de uienhandel

Bikkelen voor Gambia: rolstoeler en wandelaar ronden Walcheren twee keer in 24 uur

30 augustus GRIJPSKERKE - Als rolstoelrugbyer weet Bruce Mott wel wat afzien is. Maar wat hij zaterdag en zondag gaat doen, dat wordt misschien nog wel veel zwaarder dan een wedstrijd op het allerhoogste niveau spelen. Dan wil hij in zijn rolstoel in 24 uur 120 kilometer afleggen. En dat allemaal voor het goede doel. Voor de minst bedeelde kinderen in Gambia gaat hij samen met de valide loper Stefan Mes uit Koudekerke die sponsortocht volbrengen.