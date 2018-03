Nieuwe en hogere windmolens op Neeltje Jans

Premie voor goede ideeën bereikbaarheid

17:38 GOES - Hoe houden of maken we onze eigen gemeente bereikbaar? Dat is het onderwerp van de brainstormsessie die de provincie Zeeland op dinsdag 17 april belegt in het Hoornbeeck College in Goes. Bereikbaarheid was ook bij de laatste gemeenteraadverkiezingen een overal terugkerend thema.