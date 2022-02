Nieuwe elektriciteitslijn jaagt gezinnen hun huis uit: ‘Alles was al bepaald, we hadden níks te zeggen’

Monique Kloet tuurt in de verte. Vanaf de rand van het erf van haar boerderij is het uitzicht weids. Maar leeg kun je het landschap ten oosten van Rilland niet noemen. ,,Als ik boven uit het raam kijk, zie ik 26 windmolens”, zegt ze. Palen van de bestaande elektriciteitsmasten - de vertrouwde vakwerkmasten - staan er in de buurt óók een heel stel: die waren er al toen ze hier 24 jaar geleden kwam wonen. En nu komen daar nog de wintrackmasten van de nieuwe 380kv-lijn door Zuid-Beveland bij. Vlak voor hun deur, nog geen 100 meter verderop, komen er twee. En de volgende een paar honderd meter verder, op hun eigen land. Het beton is al gestort, de palen komen ergens in de komende maanden. ,,Tja”, constateert Monique droogjes. ,,We zitten hier op een smal stukje Zeeland he.”

Wat erger is: de lijnen tussen de masten voor en achter hun erf komen straks precies over hun huis te hangen. En dat is wel een serieus probleem. Met maar één oplossing: verhuizen. ,,Tja, in theorie kúnnen we hier wel blijven wonen”, vertellen Monique en Wim-Kees Kloet even later aan de keukentafel. ,,Maar dan wonen we dus recht onder die kabels, en verliezen we alle recht om er later nog over te klagen. En we zijn er niet heel bang van, maar ze raden toch aan om kinderen er niet onder te laten wonen. Tja, dan houdt het op.” Voor henzelf, maar ook voor de toekomst. Want wie koopt er nu een bedrijf onder elektriciteitsdraden?