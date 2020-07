Nieuwe donorwet: bijna 162.000 Zeeuwen hebben keuze ingevuld

video Sportscho­len weer open: ‘Ik kan wel huilen van geluk’

2:52 TERNEUZEN – Eindelijk mag het weer: zwoegen in de sportschool. In Terneuzen gingen de deuren van Snap Fitness afgelopen nacht om klokslag 0.01 uur open. Tientallen sporters kozen voor zweten in plaats van slapen.