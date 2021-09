Nieuwe directeur voor Bevrijdingsfestival en Onderstroom

DAG HUIS! Het paradijsje van Sylvie in Axel: ‘We hebben hier zoveel beleefd’

25 september Langeweg, zo heet de lange weg die leidt naar Hulst. De afslag naar Axel heet de Kinderdijk. Meteen links ligt de oude weg naar Zuiddorpe, waar heel vroeger nog een tramtracé heeft gelegen. Het is nu een oprijlaan naar twee boerderijen. In de ene woont Sylvie Petit. Nog wel, want haar perceel staat te koop. Een paradijsje is het, met die mooie schuren rondom een intieme binnenplaats. Een beetje Frankrijk in Zeeuws-Vlaanderen.