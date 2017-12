Nieuwe dienstregeling Zeeland per 10 december

Nieuwe lijnen

Lijn 223 die van maandag tot en met vrijdag rijdt, is een nieuwe lijn in aansluiting op de nieuwe spitstreinen. Lijn 223 rijdt 's morgens twee keer van Terneuzen via Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen naar Goes. 's Avonds rijdt deze bus twee keer terug. Lijn 258 die eveneens van maandag tot en met vrijdag rijdt, biedt in de avonduren aansluiting op de aankomende sneltreinen in Middelburg. Lijn 258 rijdt via de route van lijn 58 door Middelburg en vervolgens via de route van lijn 56 naar Koudekerke en Vlissingen.