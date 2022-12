Nieuwe dienstregeling in januari, Connexxion schrapt busritten met te weinig passagiers

Het is niet de bedoeling dat er lege bussen door Zeeland rijden. Busmaatschappij Connexxion kan daarom busritten schrappen waarop te weinig in- en uitstappers zijn, zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, vervoer). ,,Wij zien er wel op toe dat er voldoende aanbod is van busvervoer.”

Op de site van Connexxion staat wat er in januari gaat veranderen in Zeeland. Het busvervoer gaat niet op de schop. Dat kan ook niet, want met de provincie zijn afspraken gemaakt over het busvervoer in Zeeland tot en met 2024. Jaarlijks kunnen er wel wat aanpassingen worden gedaan. In 2023 gaat het om een twintigtal wijzigingen. Zelden gaat het om een bus extra (behalve op werkdagen gaat lijn 58 tussen Middelburg en Vlissingen ook op zaterdag door naar Station Vlissingen, de buurtbuslijn 596 tussen Ellewoutsdijk en ‘s-Heerenhoek wordt opgewaardeerd tot een uurdienst), vaker om het schrappen van ritten of lijnen.