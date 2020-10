Nieuwe datum voor uitreiking Four Freedoms Awards in Middelburg

De belangrijkste prijs, de International Four Freedoms Award, is toegekend aan de Verenigde Naties. Morgen (zaterdag) is het precies 75 jaar geleden dat deze organisatie werd opgericht. De hoogste baas van de VN, secretaris-generaal António Guterres, zou de award afgelopen voorjaar in Middelburg in ontvangst hebben genomen. Behalve aan de VN zouden toen ook onderscheidingen uitgereikt worden aan de Filipijnse journaliste Maria Ressa (vrijheid van meningsuiting), Religions for Peace International (vrijheid van godsdienst), journalist en televisiepresentator Sander de Kramer (vrijwaring van gebrek) en burgemeester Leoluca Orlando van Palermo (vrijwaring van vrees).