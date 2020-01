Nieuwe columnist Jan Vantoortelboom: ‘Ik wil stof tot nadenken geven’

Jan Vantoortelboom (1975) is schrijver in Ossenisse. Hij werd geboren in Torhout bij Brugge en groeide op in het Vlaamse Elverdinge. Dat dorp in de Westhoek is het decor van zijn romans ‘De verzonken jongen’ (2011) en ‘Meester Mitraillette’ (2014). Ook zijn vorig jaar verschenen vijfde roman ‘Jagersmaan’ speelt voor een belangrijk deel in het dorp van zijn jeugd. ‘De man die haast had’ is gesitueerd in Zeedorp onderaan de Westerscheldedijk van Ossenisse. Voor zijn debuut ‘De verzonken jongen’ ontving hij De Bronzen Uil en de Prijs Letterkunde West-Vlaanderen. Al zijn titels werden genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs. Met ‘De man die haast had’ sleepte hij die in 2015 ook daadwerkelijk in de wacht. Vorig jaar kreeg hij voor zijn gehele oeuvre de Prijs van de Zeeuwse Boekhandels toegekend.