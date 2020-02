Nieuwe brandstof laat scooters en brommers stotteren en slecht starten

Nieuwste kerk van Zeeland schiet de hoogte in

19:30 KRUININGEN - Ze waren al een paar maanden bezig. Maar nu deze week begonnen is met de bouw van de staalconstructie is het opeens goed zichtbaar welke plek de nieuwe kerk van Vrije Gereformeerde Gemeente (VGG) inneemt in de skyline van Kruiningen.