Nieuwe bassist Maarten van Damme uit Breda heeft goed gevoel bij Racoon

Specifieke sound

Van Damme speelde de afgelopen twee decennia zeer uiteenlopende muziek met de diverse bands. Racoon heeft ook weer zijn eigen, specifieke sound. “Ik houd van veel verschillende soorten muziek, bij wijze van spreken alles wat tussen hiphop en klassiek in zit. Als het maar oprecht is, dan vind ik het tof. Het muzikale gevoel moet goed zijn. Daarnaast is muziek maken een sociale aangelegenheid. Met de jongens van Racoon heb ik een goede klik, dat is hartstikke mooi.”



Van Damme speelde bij Abel en Rosemary’s Sons gitaar, bij Racoon zal hij in principe de bas hanteren. “Dat heb ik al vaker gedaan, bij Drive Like Maria en Hans Hannemann & The Lone Riders. Misschien dat ik ook wel eens de gitaar zal hanteren, dat zien we wel.”



Racoon heeft net een nieuwe cd uitgebracht, Look Ahead And See The Distance. De huidige promotietournee eindigt op 2 december in Groningen. Dan neemt Stefan de Kroon afscheid. Wanneer Van Damme live zijn debuut gaat maken, is nog niet bekend. “Op 28 april spelen we in het Ziggo Dome, maar misschien is het beter om daarvoor ook al ergens op te treden, we zien wel.”