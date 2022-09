Nieuwe afspraak in Zeeland: behandeling hartritmestoornissen dichter bij huis en door de eigen huisartsen

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. De hartslag is onregelmatig en meestal te hoog. De ritmestoornis is niet levensbedreigend, maar moet meestal wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen, aldus de Hartstichting. Hoeveel Zeeuwen jaarlijks te maken krijgen met hartritmestoornissen is onbekend, maar het gaat in ieder geval om een groot aantal. In Nederland weten volgens de Hartstichting 363.000 mensen in dat ze boezemfibrilleren hebben. Naar schatting zijn er daarnaast 80.000 mensen met boezemfibrilleren die het nog niet weten, omdat de diagnose nooit gesteld is. Ruim de helft van de patiënten met boezemfibrilleren is 75 jaar of ouder.