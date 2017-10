Nieuwe aansluiting A58 bij Goes vanaf maandag open

Themadag over armoede en sociale uitsluiting

17:42 VLISSINGEN - Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, houdt woensdag 25 oktober van 11 tot 16 uur een themadag over armoede en sociale uitsluiting. Daarbij is er bijzondere aandacht voor schuldhulpverlening en het Zeeuws Pact.