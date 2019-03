Nieuwe aanpak voor beroepskeuze: ‘We leren ze zien wie ze zijn’

Een kwart van de leerlingen maakt na het vmbo een verkeerde studiekeuze. In het eerste jaar van het mbo moeten ze van studie wisselen, of erger: ze vallen uit. Dat moet verbeteren, vinden de Zeeuwse middelbare scholen en het mbo. Ze werken samen aan een nieuwe aanpak die leerlingen moet helpen om zich beter te oriënteren op een vervolgopleiding en beroepen.

Quote De baan waar we ze nu voor opleiden, is er straks misschien niet meer. Bianca van der Meijden, expertisepunt loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB)

Ga er maar aan staan: vmbo’ers moeten op hun veertiende of vijftiende keuzes maken die misschien gevolgen hebben voor de rest van hun leven. Welke vakken willen ze volgen? Welke richting willen ze op: zorg, techniek, of toch de theoretische kant? ,,De baan waar we ze nu voor opleiden, is er straks misschien niet meer”, zegt Bianca van der Meijden van het expertisepunt loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB). Ze is ingehuurd door het ministerie van Onderwijs om Zeeuwse scholen te helpen bij de begeleiding van leerlingen. ,,We willen de leerlingen leren kiezen. Ze zijn zélf aan zet om hun eigen loopbaan vorm te geven.”

Eén online platform

Alle Zeeuwse vmbo’ers maken sinds kort gebruik van één online platform. De leerlingen maken opdrachten en kunnen zelf rondneuzen in activiteiten die mbo-scholen en bedrijven erop plaatsen. Het gaat bijvoorbeeld om workshops, gastlessen, snuffelstages en voorlichtingsavonden. ,,Het wordt zo voor leerlingen makkelijker om zich te oriënteren”, zegt Van der Meijden. ,,Ze kunnen ervaring opdoen met opleidingen en beroepen en zo beter keuzes maken. Na de activiteiten volgen reflectiegesprekken.” Het zogeheten loopbaandossier dat de leerlingen maken, nemen ze mee naar het mbo: zo moet de overstap soepeler verlopen.

De tijd dat je een vervolgopleiding koos op basis van een gesprekje met je decaan en een bezoek aan een open avond is voorbij, weet decaan Mayke de Jong van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg. Ze noemt zichzelf ook liever geen decaan meer, maar loopbaancoördinator. ,,Vroeger ging je doen wat je vader of moeder deed. Je stond niet stil bij: wat kan ik, en wat wil ik. Nu helpen we kinderen om te zien wie ze zijn. Daarbij hebben ze ons nodig.”

Volledig scherm Kimberly Esser Christelijke Scholengemeenschap Walcheren © Ruben Oreel De scholen willen iedereen betrekken het keuzeproces van leerlingen: ouders, docenten, medeleerlingen en bedrijven. De Jong: ,,We stimuleren ouders en leerlingen om gesprekken te voeren over hun loopbaan: interview je vader over wat hij nou eigenlijk doet bij Rijkswaterstaat. Leerlingen die na de mavo naar de havo willen, laten we een gesprek voeren met leerlingen uit havo 4.” Van der Meijden: ,,Het is heel belangrijk dat leerlingen een realistisch beeld krijgen van het beroepenveld. Daar hebben we bedrijven voor nodig, die bijvoorbeeld snuffelstages aanbieden. We zijn met z’n allen verantwoordelijk.”

Kimberly keek verder: ‘Architectuur vond ik toch heel saai’

Lange tijd dacht Kimberly Esser (15) uit Middelburg dat ze na de mavo de opleiding architectuur aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam wilde volgen. Ze wilde graag creatief bezig zijn. Door de lessen over loopbaanoriëntatie op haar school, de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, werd ze aangespoord om ook andere mogelijkheden te bekijken. Dat was maar goed ook, want toen ze bij de open dag in Rotterdam ging kijken, ontdekte ze dat de studie toch niet bij haar paste. ,,Ik vond het heel saai. En er is ook niet zo veel werkgelegenheid in de architectuur.”

Volledig scherm Fleur Glashouwer Christelijke Scholengemeenschap Walcheren © Ruben Oreel Ze dacht na over wat ze dan wel leuk vond en waar ze blij van werd. ,,Ik vond het altijd al heel leuk om op mijn neefjes te passen. Toen ik bij een voorlichtingsavond van de opleiding ‘kindprofessional’ bij Scalda ging kijken, vond ik dat heel interessant. Het is een hele brede opleiding: je combineert de opleidingen onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. Ik weet nog niet precies welke baan ik wil, maar daar hoop ik tijdens de opleiding achter te komen. Ik weet in elk geval zeker dat ik met deze opleiding werk kan vinden.” En haar creativiteit? ,,Die kan ik ook heel goed gebruiken als ik met kinderen werk.”

Fleur sprak met beroepsbeoefenaars: ‘Dan hoor je ook de nadelen’

Fleur Glashouwer (16) uit Middelburg weet het zeker: ze wil verpleegkundige worden. Het liefst op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Na de zomervakantie begint de leerling van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren aan de opleiding Verpleegkunde op mbo-school Scalda. ,,Ik wilde eerst dierenartsassistent worden. Mijn moeder was dat ook. Ik mocht wel eens mee naar haar werk. Dat vond ik heel interessant.”

Later ontdekte Fleur dat ze toch liever voor mensen zorgt. ,,Ik vind het leuk om gesprekken met mensen te voeren.” Fleur ging op eigen initiatief in gesprek met mensen die al in de zorg werken. Dat was ook één van de opdrachten tijdens de lessen loopbaanoriëntatie, maar Fleur had geen aansporing nodig. ,,Ik heb met een ambulanceverpleegkundige gesproken die ik via via kende, omdat dat beroep me interessant leek. Hij vertelde me dat je heftige dingen ziet, en dat je vaak niet weet hoe het met iemand afloopt, die je bij het ziekenhuis hebt gebracht. Daarom wil ik toch liever in een ziekenhuis werken.”