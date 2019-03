‘Nieuw Zeeuws provinciebestuur moet arbeidskrachten van elders aantrekken’

Het provinciebestuur moet Zeeland economisch blijven versterken. Voor een nieuw investeringsprogramma is in de komende collegeperiode zo'n 20 miljoen euro voor nodig. De Economic Board adviseert op zoek te gaan naar co-financiering door het Rijk. Ook de banden met Vlaanderen moeten verder worden aangehaald. Zo kan het grensgebied een experimenteerregio worden voor werk, zorg, vervoer en onderwijs. Ook moet meer worden geïnvesteerd in het vestigingsklimaat en leefbaarheid. Daar hoort ook digitalisering en robotisering in de zorg bij. Verder is het nodig om kennisnetwerken zoals Campus Zeeland, Food Delta Zeeland en Zeeland-Connect te versterken. Dat geldt ook voor de ontwikkelingsmaatschappij Impuls. De Economic Board denkt dat Zeeland op die manier meer Europese innovatiegelden kan binnenhalen.