Nieuw warmterecord voor Zeeland: 38,1 graden

Fietser zwaarge­wond bij eenzijdig ongeluk

16:15 MIDDELBURG - Een fietser is vrijdag om 15.12 uur op Het Groene Woud in Middelburg over de kop geslagen en mogelijk zwaargewond geraakt. De traumahelikopter is naar Middelburg gekomen en heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waardoor het slachtoffer gevallen is.