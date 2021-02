Nieuw spoor tussen Terneuzen en Gent stap dichterbij

video Wanhopige vakantie­groe­ten uit Domburg: ‘We zien onze omzet zo voorbij wandelen...’

18:59 DOMBURG - Honderden toeristen schuifelen door het warme, zonovergoten Domburg, maar in de badplaats kunnen ze geen terrasje pikken noch funshoppen. Zelfs een ansichtkaart is even onverkrijgbaar. Misschien maar beter ook, want er komen vooral wanhopige groeten uit Domburg. De lokale horeca en middenstand voeren deze dag dan ook samen actie voor een snelle heropening van winkels en terrassen. ,,Het is vijf over twaalf, niet vijf voor...”