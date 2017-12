Nieuw seizoen muziekwedstrijd Steenworp

Steenworp is afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daarbuiten. De Zeeuws-Vlaamse muziekcompetitie wordt voor de achtste keer gehouden en heeft winnaars voortgebracht die allemaal flink aan de weg timmeren, zoals de bands PEER, The Brightt, Gork A27 en afgelopen jaar singer-songwriter Femke Bun. De competitie, waarbij jongeren het in drie voorrondes in Westdorpe, Hulst, Retranchement en één grote finale in Terneuzen tegen elkaar opnemen, is bedoeld om hen van de repetitiezolder te halen en kennis te laten maken met een echt podium. De muzikanten tot 23 jaar worden daarnaast ook gecoacht en krijgen workshops. Naast podiumervaring opdoen, liegen de prijzen er niet om: zelf een demo opnemen, een plek op Weitjerock, The Road to Graauwrock en Vestrockrally.

Niet alleen Zeeuwen doen mee aan Steenworp 2018, ook Belgen weten de wedstrijd te vinden en er zijn jaarlijks enkele bands uit andere delen van het land die graag afreizen naar Zeeuws-Vlaanderen. "Zo is er dit jaar een band uit Den Bosch bij”, zegt Elisa de Vleeschouwer van de organisatie. “Het gaat goed met de inschrijvingen, het gaat zelfs harder dan vorig jaar.”

Gevarieerd

De inschrijvingen zijn daarnaast gevarieerder dan ooit, merkt Elisa. Rappers, hiphoppers, singer-songwriters of rock- en metalbands. Alles komt voorbij. Rapper Dion Vogelzang schopte het tot de finale bij Steenworp 2017 en dat bleef niet onopgemerkt. Steeds meer rappers en hiphoppers schrijven zich in. "In het verleden hadden we soms maar één deelnemer in dat genre en nu is het een leuke mix van stijlen." Daarom is er een extra jurylid toegevoegd die verstand heeft van rap en hiphop. Naast Marieke Ingels, Sauro Locchi en Pascal Vale jureren leden van De Hobbyisten mee. "Ze jureren om beurten."

Ook het bestuur heeft een flinke uitbreiding gekregen, met vier nieuwe leden erbij telt de organisatie van Steenworp nu acht enthousiaste jongeren. "Dat is goed voor ons én voor de toekomst", zegt Elisa. "Want de leden van het oorspronkelijke bestuur, worden ook wat ouder", zegt ze met een knipoog. Een van de nieuwe bestuursleden is een heel bekend gezicht: Steenworp-winnares Femke Bun. "Dat is heel leuk, want ze heeft zelf meegedaan en bekijkt alles vanuit een andere hoek, die van de muzikanten."