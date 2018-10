Nieuw record in Vlissingse haven

Platform Behoud Duinrand wil dat GroenLinks-lei­der Jesse Klaver lokale fractie terugfluit

16:55 BURGH-HAAMSTEDE - De strijd om camping Duinrand is nog niet gestreden. In een open brief aan GroenLinks-leider Jesse Klaver proberen campinggasten een wig te drijven tussen de Schouwse coalitiepartijen. En de oppositie bereidt een motie voor om de intentieverklaring met eigenaar Machiel Blom donderdag in de cruciale raadsvergadering van tafel te krijgen.