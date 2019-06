Nieuw provinciebestuur vindt langer openhouden kerncentrale bespreekbaar

Schouwse stranden nóg schoner dankzij superde­luxe meganurdle­zeef­op­zuig­ma­chi­ne

9:41 SCHARENDIJKE - Gelegenheidsrapers zijn er genoeg, of mensen die met de rotary een middagje met een vuilniszak langs de vloedlijn lopen. Hartstikke mooi, alles is meegenomen. Maar mensen die élke dag van de week -bij regen en bij zonneschijn- het strand op gaan om afval te prikken, die zijn op één hand te tellen. De leden van de Bende van het Strand doen het. Dag in, dag uit, nu al een jaar lang.