Nieuw project voor erfgoed in het onderwijs: stop met die lange rondleiding op vrijdagmiddag

Eens een Zeeuw De Zeeuwse Lisette en Tim wonen nu in Zwitser­land: ‘De lonen zijn hoger dan in Nederland, maar de woon- en leefkosten zijn vele malen duurder’

28 januari Sommige Zeeuwen blijven in Zeeland, anderen zoeken hun heil elders in Nederland en weer anderen reizen de wereld over. Zo ook Lisette van Raaijen-Van de Zande (48), oorspronkelijk uit Renesse. Ze woont tegenwoordig, samen met haar man Tim, zoon Donovan en dochter Lizalothe, in Gretzenbach in Zwitserland.