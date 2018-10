Nieuw: praktijkmanager ontzorgt Zeeuwse huisarts

Huisarts Terneuzen: 'Ik maak me ernstige zorgen om de seksuele gezondheid van mijn patiënten'

11 oktober TERNEUZEN - Arjan Munneke, huisarts te Terneuzen, schreef een boek over seks. Ingegeven door het tijdsbeeld, de ervaringen in zijn praktijk en zijn zorgen. ,,Seks is veel meer dan het lichamelijke. Seksualiteit is elkaar in de ogen kijken, dat is wat mensen doen. Dieren springen bij elkaar op de rug."