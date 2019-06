Nieuw politiekantoor verrijst eind 2022 in Middelburg

MIDDELBURG - Bij de entree van Middelburg, tussen de Mortiereboulevard en het ZEP-terrein, staat over tweeënhalf jaar een splinternieuw politiekantoor. De gemeente Middelburg droeg de grond vrijdagmorgen officieel over aan de politie.

In het nieuwe gebouw, dat tienduizend vierkante meter groot wordt, komen zo'n vierhonderd politiemensen te werken. De Middelburgse kantoren aan de Buitenruststraat, de Segeerssingel en Achter de Houttuinen in Middelburg, worden verkocht. Vlissingen houdt wel een eigen politiekantoor.

,,We hebben op dit moment veel locaties op Walcheren. De panden zijn niet meer up-to-date”, zegt districtschef Ronald Weydema. ,,We willen een markant gebouw neerzetten waar Zeeland zich in herkent. De zichtbaarheid van deze locatie is een pluspunt. We willen met het gebouw de verbinding met de bevolking zoeken. Het moet nóg uitnodigender worden voor mensen om er naar binnen te stappen.”

Naast Walcherse agenten worden in het nieuwe gebouw regionale diensten gevestigd, zoals de zedenafdeling, hondengeleiders, de regionale recherche en stafdiensten. Weydema: ,,Als er een grote zaak is, dan kunnen we straks in één keer een grote groep mensen kunnen huisvesten. Die mogelijkheid hebben we nu niet in Zeeland.”