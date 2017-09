Nieuw plan voor kleinere Zeeuwse Lagune in Veerse Meer

MIDDELBURG - De Zeeuwse Lagune heeft een nieuw, aanzienlijk kleiner plan ingediend voor vier eilanden bij de Veerse Dam. Omdat er haast bij is, is niet gewacht op het onderzoek dat de gemeente Noord-Beveland uitvoert naar alternatieve locaties.

Uit een brief van initiatiefnemer Marco Doeleman aan de raadsleden van Noord-Beveland blijkt dat in het aangepaste plan de oppervlakte 'bijna gehalveerd' is en er wordt 'een kwart minder aan eenheden gerealiseerd' ten opzichte van het plan dat zij in december torpedeerden.

Toen ging het nog over een schiereiland van ruim 31.000 vierkante meter ter hoogte van de tweede loopbrug op de Veerse Dam. Op het eiland was een hotel en restaurant gepland met 44 kamers. Daarnaast zouden er 20 vrijstaande woningen komen en 48 appartementen plus nog eens 20 penthouses.

'Geen negatieve effecten'

Het kleinere plan is geïntegreerd in het landschap en niet hoger dan de Veerse Dam zelf. Het grootste eiland wordt met de dam verbonden door een 'transparant vormgegeven brug'. Er komt een eigen parking voor de verblijfsgasten. Uit de aanmelding voor de Milieu-effectrapportage (MER) 'blijkt dat er geen negatieve effecten zullen zijn tijdens zowel de aanlegfase als in de gebruiksfase', aldus de brief.

Doeleman schrijft dat vergaand rekening is gehouden met de wensen van de gemeenteraad, de direct belanghebbenden en de publieke opinie. Het plan voldoet aan afspraken uit 2014 waarmee volgens hem ook is ingestemd door de provincie, de gemeente Veere, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie.

Tijdklem

De Zeeuwse Lagune neemt nog wel deel aan een onderzoek naar alternatieve locaties, maar wil niet wachten op de uitkomsten. Niet alleen omdat al vijftien jaar wordt gesproken over de plek bij de Veerse dam, maar ook omdat de projectontwikkelaar 'in een tijdklem' terecht is gekomen.

Als er in januari namelijk geen door de gemeente goedgekeurd plan ligt voor de Zeeuwse Lagune, gaat het hele recreatieproject aan de Veerse Dam niet meer door. De provincie werkt aan een nieuw omgevingsplan. Onderdeel daarvan is de Zeeuwse Kustvisie die binnenkort wordt ondertekend. Er is een overgangsregeling afgesproken die inhoudt dat de Zeeuwse Lagune alleen kan doorgaan als het plan voldoet aan bestaande regels. Die veranderen begin volgend jaar, zodra er een ontwerp-omgevingsplan ligt. Vóór die tijd moet er dus een een goedgekeurde bestemmingsplanwijziging liggen. Die procedure is nu door de Zeeuwse Lagune in gang gezet.