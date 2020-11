Nieuw plan voor getijdencentrale in de Grevelingendam: ‘Voorbeeldproject voor de BV Nederland’

In juli trok Rijkswaterstaat de vergunning in voor de bouw van een Tidal Technology Center, een testcentrum voor getijdenenergie, in de Grevelingendam. Daaraan werd sinds 2018 gebouwd, maar ontwikkelaar BT Projects kwam in financiële problemen. Er werd een halfjaar de tijd genomen om een ondernemer te vinden die het project zou willen afmaken. Heeft die zich voor 1 januari niet gemeld, dan worden de drie stoomgoten die zijn aangelegd weer afgebroken, zodat de sluis weer zout water vanuit de Oosterschelde in de Grevelingen kan spuien. Dat is hard nodig om de kwaliteit van het water te verbeteren.