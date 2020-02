Nieuw overleg over marinierskazerne tussen Den Haag en Zeeland

In Goes werkt het al lang: warmte uit water in plaats van gas. Wie volgt?

6 februari GOES - Water genoeg in Zeeland. Dus volop kansen voor aquathermie, zou je denken. Aquathermie is een techniek waarbij in de bodem opgeslagen warm water wordt benut voor verwarming van gebouwen. Het is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. In Goes hield het Netwerk Aquathermie, toepasselijk afgekort tot NAT, donderdag een bijeenkomst over de praktische toepassing van deze techniek.