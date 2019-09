Nieuw onderwaterlab bij NIOZ in Yerseke

update 17.20 uur Wegen bij Goes potdicht door gekantelde vrachtwa­gen; twee uur extra reistijd

17:20 GOES - Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom is tussen knooppunt De Poel en de afrit Kapelle een vrachtwagen met afval gekanteld. Dat gebeurde rond 15.50 uur. Door het ongeluk is de A58 afgesloten en is het verkeer op de wegen in de omgeving ook aan het vastlopen. Het verkeer dat vaststaat op de A58 moet volgens de ANWB rekening houden met zo'n twee uur extra reistijd.