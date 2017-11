Nieuw fossiel dolfijntje in Westerschelde

Dieven hebben het gemunt op mobiele telefoons van personeel in Goes, Zierikzee en Kamperland

11:37 GOES - De politie heeft afgelopen week meerdere aangiftes binnen gekregen van diefstal van mobiele telefoons uit winkels en horecagelegenheden. De daders leiden de medewerk(st)ers af waarna een mobiele telefoon achter de kassa of bar wordt weggenomen. Dit is in Goes, Zierikzee en Kamperland gebeurd.