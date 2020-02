Nieuw boek stelt predikant Wim Jansen gerust: ‘Ik wil dit gezegd hebben’

Wim Jansen had al eerder over de jaren van zijn jeugd geschreven, in ‘Boerenkind’ en ‘Vlammend Paradijs’. Hij bleef dat doen. Het werd hem steeds duidelijker dat veel van die verhalen over zijn vader gingen. Zo kwam hij op het idee om ze te bundelen binnen de jaren die hij met zijn vader deelde, de jaren 1950 tot 1977. In de inleiding van ‘O vader...’ zegt hij wat hij de lezer hoopt te vertellen: ‘wat mijn vader voor mij heeft betekend en nog betekent na zijn vroege overlijden en op welke manier de dood een rol heeft gespeeld in mijn jeugd.’ Dat alles tegen het decor van het Zeeuws-Vlaamse boerenleven. De titel is ontleend aan het gedicht ‘Voor vader’ van Hans Lodeizen.

Mijn vader wroette in de aarde, die donker openviel en de gele schatten in haar schoot zomaar voor het oprapen gaf. Het verwonderde hem altijd weer: je stopt een krieltje van niks in de grond, waaruit een groene, rijkelijk bloeiende plant oprijst, die op zijn beurt een groot aantal uit de kluiten gewassen nakomelingen voortbrengt. Voorraadkamers van voedsel uit een enkel knolletje. Niets wat gewoon was vond hij gewoon, mijn vader. Boer en dichter.

Wim Jansen (1950) is emeritus vrijzinnig predikant. Hij stond in Middelburg - de Koorkerk - Delft, Brouwershaven. Sinds pakweg twee jaar woont hij in Veere. De afgelopen jaren is er een hele reeks boeken van hem verschenen, over bidden, over het leven van een predikant, over geloof, over leven na de dood. Met titels als ‘Bron in je brein’, ‘Zingen aan de Styx’ en ‘Dominee zoekt God’. Vorig jaar publiceerde hij dierenverhalen in de bundel ‘O hemel, zei de krokodil’. En natuurlijk waren er al de boeken over zijn jeugd in de polders bij Terneuzen.