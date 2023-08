Nieuw boek over slavernij; Ook veel Zeeuwen werden tot slaaf gemaakt

Leendert J. Joosse groeide op in Sint Laurens en Middelburg, ging in 1973 in het Overijsselse Hasselt als predikant aan de slag en belandde daarna in IJmuiden. Samen met zijn echtgenote Ineke en vijf kinderen emigreerde Joosse in 1984 naar Australië. Daar werd zijn interesse gewekt, tijdens een gesprek met een Aboriginee. ,,Hoe heet u eigenlijk, vroeg ik op een gegeven moment. Hij vertelde dat zijn achternaam Mulder was. Zijn voorvader bleek een overlevende van het schip Zeewijk, dat in 1727 te pletter sloeg op de kust van West-Australië. De bemanning kwam levend aan de wal en vestigde zich in Australië. Eén van hen heette dus Mulder. Zo kreeg ik interesse. Wat was er eigenlijk met Nederlanders overzee gebeurd?’’