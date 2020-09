Nieuw bestuur voor Delta Ride

Henk Remijnsen was onder meer Zeeuws wielerconsul, secretaris van de wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen en voorzitter/oprichter van het Zeeuws-Vlaams Wielerweekend. De nieuwe voorzitter hecht veel waarde aan de continuïteit van de DELTA Ride for the Roses in deze tijd van onzekerheid door Corona. Remijnsen: ,,We starten in de komende weken de voorbereidingen voor de DELTA Ride in 2021 op volgens hetzelfde concept, met een passage door de tunnel en de start en finish van het evenement vanuit Goes en Terneuzen op dezelfde dag.’’