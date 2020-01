Nieuw bedrijvenpark op oud fabrieksterrein North Sea Port

Het gaat vanavond en vannacht flink waaien in Zeeland

11:15 VLISSINGEN - Het gaat vanavond en vannacht stevig waaien. Het KNMI heeft onder meer voor Zeeland code geel afgegeven. Vanaf een uur of zeven is er in het uiterste westen van Zeeland kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.