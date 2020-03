Nietsvermoedende Zeeuwen tuinen in QR-code fraude: 'Het begint met een smoesje om geld te wisselen’

Weer kop-staart botsing op Sloeweg

12:18 VLISSINGEN - Weer is het raak op de Sloeweg in Vlissingen. Op exact dezelfde plek als een dag eerder. Bij de stoplichten zijn rond 11.25 uur twee auto's op elkaar geklapt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het is nog onbekend of er inzittenden letsel hebben opgelopen. Eén van de voertuigen is door een bergingsbedrijf geborgen. Rond 11.50 uur was de weg weer vrij.