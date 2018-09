Niet zwemmen bij Zoutelande wegens bacterie

video Koninklij­ke onderschei­ding voor Jacques Boonman van Podium Reimers­waal

14:54 RILLAND - Jacques Boonman, grondlegger van Podium Reimerswaal, is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in het dorpshuis in Rilland, waar het 35-jarig bestaan gevierd werd.