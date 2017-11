Niet overal zijn de Zeeuwse winkels de laatste dag voor Kerst open

VLISSINGEN - Wie de dag voor kerst nog snel inkopen wil doen, moet goed opletten. Want lang niet in alle Zeeuwse gemeenten zijn de winkels op 24 december open.

Niet in alle Zeeuwse gemeenten mogen winkeliers op de zondag voor Kerst of op Oudejaarsdag open zijn. In Borsele en Veere verschilt dat zelfs per kern.

Dat blijkt uit een rondgang langs de dertien Zeeuwse gemeenten. Onlangs vroeg Detailhandel Nederland aan alle gemeenten om een extra koopzondag in december. Want Eerste Kerstdag valt op een maandag, waardoor zaterdag normaal gesproken de laatste dag is waarop mensen inkopen kunnen doen. Als die extra koopzondag er niet komt, vreest de organisatie van winkeliers 'extreme drukte, parkeerproblemen en files' op zaterdag 23 december.

Uit de rondgang van deze krant blijkt dat in zes van de dertien Zeeuwse gemeenten de winkels mogen openen op zowel de zondagen 24 en 31 december, als ook op Tweede Kerstdag. Het gaat dan om reguliere winkels. Voor supermarkten gelden vaak weer andere regels.

Zeeuwen die kerstinkopen willen doen, moeten dus even goed opletten. In Zeeuws-Vlaanderen is de situatie het meest overzichtelijk. Daar trekken de drie gemeenten één en dezelfde lijn. In zowel Terneuzen, Sluis en Hulst mogen winkels op zondag 24 en 31 december open. Ook op Tweede Kerstdag hebben ondernemers daarvoor toestemming. Of ze van die mogelijkheid gebruik maken, is een keuze van elke individuele ondernemer. Maar dat geldt uiteraard voor elke gemeente.

Op Walcheren is er al iets meer verschil tussen gemeenten. In Vlissingen en Middelburg mogen de winkels op 24, 26 en 31 december open. In Veere geldt dat ook, maar dan alleen voor zaken in Domburg, Westkapelle en Zoutelande. In de andere kernen van Veere zijn de winkels op alle drie de dagen dicht.

Op de Bevelanden is het beeld meer divers. Borsele trok aanvankelijk voor alle kernen één lijn: dicht op 24, 26 en 31 december. Maar omdat de supermarkt in Heinkenszand op de zondagen 24 en 31 december open wil, heeft de gemeente besloten om voor alle ondernemers in Heinkenszand openstelling toe te staan. Met Kerst zijn de winkels er dicht. In de andere kernen van Borsele zijn vooralsnog alle winkels op de drie dagen dicht. Maar ook hier geldt dat uitzonderingen kunnen worden gemaakt als ondernemers daarom verzoeken.

In Goes en Kapelle zijn de winkels op 24, 26 en 31 december dicht. Winkels op Tholen en in Reimerswaal zijn dicht op de zondag voor Kerst en op Oudejaarsdag, maar ze mogen openen op Tweede Kerstdag. De gemeente Noord-Beveland heeft gisteren niet gereageerd. Normaliter geldt er dat ondernemers in toeristengebieden op zondag open mogen zijn.