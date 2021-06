Niet meer van kastje naar de muur: één loket voor klachten over vliegtuigen

Rik redde bij Terneuzen­se Boys het leven van medetrai­ner, die net als Eriksen plots omviel op het veld

18 juni TERNEUZEN - De voetbalwereld was vorige week zaterdag in shock na het plotselinge neervallen van Christian Eriksen in het EK-duel Denemarken-Finland. Door alert handelen van medici en medespelers heeft hij het overleefd. Tweeënhalve week daarvoor gebeurde iets vergelijkbaars op het veld van Terneuzense Boys. Ook daar liep het goed af. ,,Wij waren tóen al wakker geschud”, zegt voorzitter Peter van den Kieboom. ,,Bepaalde zaken gaan we hier meteen aanscherpen.”