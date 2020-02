Niet ‘halen’ maar betalen: Celstraffen voor overvallers Regiobank en Spare Rib Express

Het trio is maandag door de rechtbank in Middelburg voor die overvallen veroordeeld tot celstraffen. De hoogste straf, zeven jaar, ging naar de 32-jarige Vlissinger D. R. De Rotterdammer C. F. (26) drie jaar waarvan een maand voorwaardelijk en de Middelburger M. H. (19) kwam er met eveneens drie jaar maar dan met één jaar voorwaardelijk vanaf. Tegen de drie was van negen, drie en zes jaar geëist.

Spare Rib Express

R. en H. werden er van verdacht betrokken te zijn bij de gewapende overval op Spare Rib Express in Middelburg op 14 maart. Daar werd ongeveer 600 euro plus de fooienpot buitgemaakt. Een week later dachten ze dat er bij de Regiobank in Goes een ton was te roven.