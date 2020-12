Niet eten, niet slapen: alles om de horeca op Schouwen-Duiveland te redden

Maandagmorgen om 9.00 uur laten Van Loon en Stremme zich tot en met donderdag 24 december 18.00 uur opsluiten in de ruimte aan de achterzijde van het Zierikzeese café. Daar zijn ze 24 uur per dag via een livestreamverbinding, die YourVenue uit Bruinisse verzorgt, te zien. Kijkers kunnen via e-mail (glaezenhuus@hotmail.com) en via een nog bekend te maken telefoonnummer en via het YouTube-kanaal waarop ze te zien zijn berichtjes sturen of contact opnemen. Het doel is zoveel mogelijk geld (via de bank) in te zamelen voor de horeca op Schouwen-Duiveland.