Niet doorvragen aan de telefoon levert een dierenarts in Zierikzee een standje op van het tuchtcollege

Hondeneigenaar Jan Flikweert uit Zierikzee had een klacht ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege, nadat hij niet met zijn huisdier bij AniCura (toen nog Sterkliniek) terecht kon. Flikweert is geen klant bij die kliniek en werd doorverwezen naar de dienstdoende waarnemer van zijn eigen dierenartsenpraktijk in Noordwelle, namelijk een spoedpraktijk in Barendrecht. Dat vond Flikweert aanvankelijk te ver reizen gezien de toestand van zijn huisdier en daarom klopte hij bij de dierenartspraktijk in zijn woonplaats aan. Uiteindelijk is de hond in Barendrecht behandeld, maar enkele dagen later bleek de situatie van het dier zo uitzichtloos dat er is gekozen voor euthanasie. Flikweert vindt dat de betreffende dierenarts van AniCura haar zorgplicht had verzaakt door ‘noodzakelijke veterinaire hulp te weigeren’.