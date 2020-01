‘Niet doemdenken over zeespiegelstijging, Zeeland is veilig’

UPDATE 20.00 uur | zeeuwen in china Zeeuws gezin Blok kan waarschijn­lijk thuis in Oost-Sou­burg in quarantai­ne

20:09 VLISSINGEN - De kans bestaat dat de familie Blok zondag of maandag in hun eigen huis in Oost-Souburg twee weken in quarantaine kan gaan. Volgens het RIVM is dat mogelijk indien een arts van de GGD dagelijks de gezondheid van het gezin monitort.