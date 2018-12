Niet bezorgde geboortekaartjes domper op kraamtijd van Zierikzees stel

Verdachte drugsmoord Klooster­zan­de is oud-materiaal­man van Feyenoord

12:23 STEKENE (B) - De man die op 6 december werd gevonden naast een uitgebrande auto onderaan de dijk in de buurt van Kloosterzande, zou zijn vermoord in een garage in Stekene. Een oud-materiaalman van Feyenoord, Michel Z. uit Ridderkerk, die eigenaar is van Vintage Cars House in Stekene, zou erbij betrokken zijn. Hij is aangehouden. Dat meldt de Vlaamse recherche.