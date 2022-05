Niet alles is koek en ei: prijzen van eieren stegen zelden zo hard

,,Het is met name de voerprijs die excessief is gestegen. Veel kippenvoer komt uit Oekraïne, waar de markt nu ontwricht is door de oorlog. Daar bovenop komen nog de energie- en brandstofprijzen, dat zorgt voor een prijsstijging”, zegt Wim Thomassen van Bio Meerwaarde Ei.

Het voer is zo’n twee à drie cent duurder geworden per zak. ,,Wij krijgen 15 of 16 cent per ei. Dat is dus een stijging van zo’n 25 procent”, aldus Thomassen.

Voor een appel en een ei...

De prijsstijging lag in de lijn der verwachting, gezien de ontwikkelingen in de eierwereld. Wouters van Sturm Zeeuwse eieren moet noodgedwongen zijn prijzen verhogen. ,,De inkoopprijzen zijn heel erg gestegen, mede door de oorlog in Oekraïne. We konden moeizaam tot niet aan graan komen uit die regio om de kippen te voeren. Ik heb geen andere keus dan dit door te berekenen aan de klant.”

Ook Thomassen moet de gestegen kostprijs doorberekenen aan de klant. ,,We krijgen een vergoeding, maar die is vele malen lager dan de kosten.” Wouters’ bedrijf Sturm levert Zeeuwse eieren aan winkels en horecagelegenheden. ,,De prijs is voor de klant met tien tot vijftien procent gestegen. Dat betekent dat je voor een doosje eieren nu rond de drie euro betaalt, waar dit vorig jaar nog 2,50 of 2,75 euro was.”

Die prijsstijging zal aanhouden. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de eierprijs na 2008 nooit meer lager werd. In 2012 kostte een doosje van eieren 1,70 euro. In 2017 was dit al 2,24 euro. Nu, vijf jaar later, betaal je gemiddeld 3,20 euro per doosje.