Nienke Slump slaat piketpalen: ‘Ik kom niet met onzin op de proppen’

Online supermarkt Picnic bezorgt vanaf eind oktober ook boodschap­pen in Goes en omstreken

Ze rijden al op Walcheren maar vanaf 26 oktober zoeven de elektrische bezorgwagentjes van online supermarkt Picnic ook over de Bevelanden. Aan de Nansenbaan in Goes opent Picnic binnenkort zijn tweede Zeeuwse distributiecentrum.

12 oktober