Niek Knol, spelende mens: ‘Ik voel in elke vezel dat ik leef’

Last van hangjongeren, of valt het wel mee?

,,Ben je gek! Ik vind het leuk om die gastjes te zien. Meiden op een bankje, zo’n jongen die op zijn achterwiel gaat rijden om stoer te doen. Eigenlijk zie ik hier alleen maar blije mensen. Dit is een magische plek. De energie is heel anders dan die op Dishoek. Als je geen ‘overlast’ wil, moet je niet met bonnenboekjes gaan zwaaien maar de jongeren een alternatief bieden. Er gebeurt hier helemaal niets. Geen wonder dat jongeren zich gaan vervelen. Het lijkt wel of de gemeente zegt: daar is het strand, doe maar een dot.”

,,De gemeente heeft goud in handen, er is een wereld te winnen: maar niet met alleen terrasjes. De mensen willen beleving. Reserveer een stuk om op te sporten, bied daar activiteiten aan: kanoën, yoga, suppen, dansen op het zand. Dat zou ook heel goed passen bij wat er straks hiernaast komt: de wellness in het nieuwe hotel Britannia. Kijk eens met andere ogen naar dat strand! Er zit een spirituele kant aan die niet benut wordt. Het strand is de concertzaal van de natuur. Laat daar op zomeravonden klankschaalconcerten geven, of harp spelen. Hoe mooi zou dat zijn!”