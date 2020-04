Nicolle Wieme uit Sluis wil aan de slag in het ziekenhuis: ‘Thuiszitten is niets voor mij’

Update 23:33 uur Grote brand in pand aan de Korte Nobel­straat in Zierikzee

3 april In een woning aan de Korte Nobelstraat, in de binnenstad van Zierikzee, is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk ontstaan in de schoorsteen. De melding kwam rond 21.52 uur binnen bij de brandweer.