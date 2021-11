Nico verkoopt zijn monumentale hoeve: ‘Ik neem mijn muziek en mijn onderbroeken mee en ga een groot jacht kopen’

,,Ik heb wel wat met dat oude spul. Ik zie mezelf echt niet in een nieuwbouwwoning en zelf bouwen lijkt me ook niks. Nee, dan vind ik het veel mooier om de stijl van toen in ere te houden. Kijk eens naar die schouw in de keuken. Daar zat een enorm raam, zo’n televisievenster. Vreselijk lelijk. We hebben de keuken laten ontwerpen en dezelfde raampjes laten plaatsen die er origineel ook inzaten. We hadden oude foto’s die zo gedetailleerd waren, dat we de steentjes konden tellen. Daar zagen we ook op dat er vroeger een aanbouw aan het huis zat. De vorige eigenaar heeft die in de jaren 60 gesloopt, maar wij hebben ‘m weer terug gezet.”