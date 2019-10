Nico Rootsaert beleefde de oorlog in Eede: ‘Wat hebben wij een geluk gehad’

Dit is het twaalfde deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Nico Rootsaert (1931) over zijn jonge jaren in Eede: ,,Niet veel later keken we naar buiten. Het hele melkhuisje was weg, er was alleen nog een krater.”