Nick Bril van The Jane: 'Ík stel de menukaart samen, niet Sergio'

Goesenaar raakt rijbewijs kwijt na derde snelheids­over­tre­ding

29 april GOES - Een 27-jarige Goesenaar is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt na de derde snelheidsovertreding in vier maanden. Hij reed 88 kilometer per uur in de Van de Spiegelstraat; een weg waar hij 30 kilometer per uur mocht.